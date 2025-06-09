Національний банк України встановив на 9 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4018 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.
9 червня 2025, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на шість копійок
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Валютний ринок
Нацбанк 9 червня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,27 грн (на 6 червня курс було встановлено на рівні 47,37 грн). Європейська валюта подешевшала на 10 копійок.
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Джерело: Мінфін
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