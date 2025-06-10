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10 червня 2025, 19:15

Українець Андрій Трушковський передбачив ріст Bitcoin до $111 000 за авторським алгоритмом

22 травня 2025 року Bitcoin оновив історичний максимум, досягнувши ціни $111 000. Цей прорив не став несподіванкою для Андрія Трушковського — українського інвестора і аналітика, який наразі живе й працює в США. Вже кілька років поспіль він з високою точністю прогнозує рухи криптовалютного ринку. Допомагає в цьому авторський алгоритм, розроблений його бізнес-партнером — він поєднує технічний аналіз і математичні моделі, дозволяючи точно передбачати цінові тренди як на фондовому, так і на ринку цифрових активів.

22 травня 2025 року Bitcoin оновив історичний максимум, досягнувши ціни $111 000.

Прогнози, що стали реальністю

Андрій Трушковський неодноразово демонстрував високу точність своїх прогнозів щодо руху ціни біткоїна. Наприклад, у листопаді 2024 року він передбачив, що біткоїн оновить рекорд ціни після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Цей прогноз збігся з реальним зростанням ціни криптовалюти — одразу після переобрання Трампа Bitcion «злетів» до нового історичного максимуму на рівні $76,999 на платформі Coinbase, закрившись на рівні $75,820.

У грудні 2023-го Трушковський спрогнозував, що Bitcoin встановить новий максимум після запуску перших Bitcoin-ETF — прогноз також втілився в реальність в березні, перед халвінгом біткоїна.

Нещодавно він у прямому ефірі передбачив, що Bitcoin продовжить зростати й оновить АТН на ціні близько $111 000 — також влучно.

графік індексу BTC — скриншот з акаунту Андрія Трушковського на Trading View

Варто відзначити, що ролики з прогнозами Андрія у соцмережах часто «вірусятся» серед криптотрейдерів, а судячи з коментарів до публікацій, багато хто почав відслідковувати його бачення ринку як інструмент раннього реагування.

Щодо прогнозів на найближчі роки, Трушковський зазначав у публікації в своєму акаунті на Trading View: «Прогнозується, що період між 2026 і 2028 роками, виділений зеленими лініями, буде найкращим часом для накопичення BTC з метою підготовки до наступного халвінгу біткойна. Інвесторам слід розглянути можливість поступового нарощування своїх позицій протягом цих років».


Поєднання технічного аналізу та математичних моделей

Авторський алгоритм, на який у своїх прогнозах спираєтся Трушковський, враховувує різноманітні фактори, що впливають на цінову динаміку, та робити точні прогнози. Це такі фактори, як:

  • Технічні індикатори (наприклад, RSI, MACD, Moving Averages)

  • Математичні моделі (наприклад, нейронні мережі, регресійний аналіз)

  • Макроекономічні фактори (наприклад, зміни в політиці центральних банків, економічні кризи)

  • Геополітичні події (наприклад, вибори, війни, санкції)

Цей комплексний підхід дозволяє йому робити точні прогнози щодо руху ціни біткоїна та інших криптовалют.

Яка мета?

Незважаючи на точність своїх моделей і глибокі знання у сфері фінансів, за словами Трушковського, він ставить перед собою не комерційну мету, а прагне підвищити фінансову грамотність серед широкого загалу, з особливим акцентом на молодь, яка часто потрапляє під вплив сумнівних інфлюенсерів. Тому всі його прогнози завжди доступні публічно на його офіційних ресурсах в соцмережах.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
invaderzim8
invaderzim8
10 червня 2025, 19:22
#
Старый дружок шапика стал АНАЛитиком хаха
+
0
Три літри
Три літри
10 червня 2025, 19:25
#
Дивно що сайт досі вперто показує російськомовну версію
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