Українець Андрій Трушковський передбачив ріст Bitcoin до $111 000 за авторським алгоритмом

22 травня 2025 року Bitcoin оновив історичний максимум, досягнувши ціни $111 000. Цей прорив не став несподіванкою для Андрія Трушковського — українського інвестора і аналітика, який наразі живе й працює в США. Вже кілька років поспіль він з високою точністю прогнозує рухи криптовалютного ринку. Допомагає в цьому авторський алгоритм, розроблений його бізнес-партнером — він поєднує технічний аналіз і математичні моделі, дозволяючи точно передбачати цінові тренди як на фондовому, так і на ринку цифрових активів.

Прогнози, що стали реальністю

Андрій Трушковський неодноразово демонстрував високу точність своїх прогнозів щодо руху ціни біткоїна. Наприклад, у листопаді 2024 року він передбачив, що біткоїн оновить рекорд ціни після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Цей прогноз збігся з реальним зростанням ціни криптовалюти — одразу після переобрання Трампа Bitcion «злетів» до нового історичного максимуму на рівні $76,999 на платформі Coinbase, закрившись на рівні $75,820.

У грудні 2023-го Трушковський спрогнозував, що Bitcoin встановить новий максимум після запуску перших Bitcoin-ETF — прогноз також втілився в реальність в березні, перед халвінгом біткоїна.

Нещодавно він у прямому ефірі передбачив, що Bitcoin продовжить зростати й оновить АТН на ціні близько $111 000 — також влучно.

графік індексу BTC — скриншот з акаунту Андрія Трушковського на Trading View



Варто відзначити, що ролики з прогнозами Андрія у соцмережах часто «вірусятся» серед криптотрейдерів, а судячи з коментарів до публікацій, багато хто почав відслідковувати його бачення ринку як інструмент раннього реагування.



Щодо прогнозів на найближчі роки, Трушковський зазначав у публікації в своєму акаунті на Trading View: «Прогнозується, що період між 2026 і 2028 роками, виділений зеленими лініями, буде найкращим часом для накопичення BTC з метою підготовки до наступного халвінгу біткойна. Інвесторам слід розглянути можливість поступового нарощування своїх позицій протягом цих років».



Поєднання технічного аналізу та математичних моделей

Авторський алгоритм, на який у своїх прогнозах спираєтся Трушковський, враховувує різноманітні фактори, що впливають на цінову динаміку, та робити точні прогнози. Це такі фактори, як:

Технічні індикатори (наприклад, RSI, MACD, Moving Averages)

Математичні моделі (наприклад, нейронні мережі, регресійний аналіз)

Макроекономічні фактори (наприклад, зміни в політиці центральних банків, економічні кризи)

Геополітичні події (наприклад, вибори, війни, санкції)

Цей комплексний підхід дозволяє йому робити точні прогнози щодо руху ціни біткоїна та інших криптовалют.

Яка мета?



Незважаючи на точність своїх моделей і глибокі знання у сфері фінансів, за словами Трушковського, він ставить перед собою не комерційну мету, а прагне підвищити фінансову грамотність серед широкого загалу, з особливим акцентом на молодь, яка часто потрапляє під вплив сумнівних інфлюенсерів. Тому всі його прогнози завжди доступні публічно на його офіційних ресурсах в соцмережах.