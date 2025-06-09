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9 червня 2025, 19:37

Активи криптофондів сягнули рекордних $167 мільярдів у травні

Ослаблення торговельної напруги та використання цифрових валют як інструменту для хеджування від ринкової волатильності й диверсифікації активів у США призвели до рекордного зростання активів криптофондів у травні до $167 мільярдів. Про це повідомляє Reuters.

Ослаблення торговельної напруги та використання цифрових валют як інструменту для хеджування від ринкової волатильності й диверсифікації активів у США призвели до рекордного зростання активів криптофондів у травні до $167 мільярдів.

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Залучення коштів та ринкові тенденції

За даними Morningstar, 294 криптофонди минулого місяця залучили $7,05 мільярда — найвищий показник із грудня, що підняло загальний обсяг активів під управлінням до рекордного рівня. Ніколас Лін, генеральний директор Aether Holdings, зазначив, що біткоїн «знову починає вступати у свої права», стаючи не лише волатильним активом, а й засобом для зменшення ризиків. За три місяці біткоїн зріс на понад 15%, перевершивши індекс MSCI World Index на 3,6% і золото на 13,3%.

Фактори зростання біткоїну

Нік Пакрі, аналітик і засновник Coin Bureau, пов’язує успіх біткоїну з втратою довіри до інвестиційного клімату США, де «очікується, що долар продовжить падати, прибутковість облігацій зростає, на фондових ринках панує невизначеність. Але біткоін, схоже, тримається міцно». Підтримку активу за рік забезпечили інституційні інвестори після затвердження спотових біткоїн-ETF та ефірних ETF у США.

Інвестиції в криптовалюти

Згідно з даними Coinshares, у травні чисті вливання в біткоїн склали $5,5 мільярда, а в ефір — $890 мільйонів, що відображає зростаючий інтерес до цих активів.

Джерело: Мінфін
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