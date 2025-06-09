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9 червня 2025, 12:12

Курс біткоіна повернувся до зростання

У ніч на 9 червня курс біткоіна (BTC) намагався піднятися вище за $106 тис. Ціна першої криптовалюти сягнула $106,3 тис. вперше за останні 7 днів, але після повернулася до зниження. Про це пише «Мінфін «з посиланням на TradingView.

У ніч на 9 червня курс біткоіна (BTC) намагався піднятися вище за $106 тис.
Фото: depositphotos

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Як змінився курс

Провідна криптовалюта відіграла провал курсу до $100 тис., що стався минулого тижня на тлі сварки президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска.

На 11:00 біткоін торгується близько $105,6 тис. За добу він подорожчав на 0,1%. Капіталізація BTC становить $2,09 трлн, частка ринку — 64,68%, за даними TradingView.

Ethereum (ETH) торгується близько $2,49 тис. За останні 24 години провідний альткоїн подешевшав на 1%. За останній місяць його ціна коливалася в діапазоні від $2,3 тис. до $2,7 тис. вона зросла за цей час на 5,5%.

За даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість першої криптовалюти становить $105,609.

Інші криптовалюти з топ-10 з капіталізації показали слабкі різноспрямовані рухи. Сильніше за інших подешевшав Dogecoin (DOGE) — на 1,2%. XRP (XRP) від Ripple подорожчав більше за інших — на 1%.

Тільки Tron (TRX) подорожчав на 1,2%, що дозволило токену піднятися з десятого на восьме місце у списку найбільших криптовалютів, обігнавши Dogecoin і Cardano (ADA).

Загальна капіталізація крипторинка за добу змінилася на 0,1% і становить $3,29 трлн. З топ-100 криптовалют минулої доби найбільше зростання показала Kaia (KAIA), вона зросла в ціні на 14%. Найсильніше за останні 24 години подешевшав токен DeXe (DEXE) — на 16%.

Індекс страху та жадібності

У вихідні індекс страху та жадібності на крипторинці повернувся до зони «жадібності» із зони «страху. Індикатор піднявся з 45 балів у п'ятницю до 62 балів зі 100 у неділю та понеділок. Це вказує на те, що учасники ринку знову змінили настрій, вони стали більш схильні до покупок, ніж продаж криптовалют.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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