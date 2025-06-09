АРМА перерахувало понад 2 мільярди гривень на придбання військових облігацій

АРМА у березні 2025 року перерахувало 2,3 млрд з 8 млрд грн, отриманих від реалізації військових облігацій, до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу АРМА.

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«6 чеврня АРМА отримало погашення облігацій внутрішньої державної позики („Військові облігації“) та нараховані доходи за ними на загальну суму 1,7 млрд грн. Загалом, за пʼять місяців 2025 року від купівлі ОВДП до бюджету надійшло більш як 400 млн грн», — йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі зазначають, що найближчим часом АРМА вживатиме заходів для отримання відповідного розпорядження Кабміну щодо нового розміщення арештованих коштів у військові облігації на суму понад 2 млрд грн.