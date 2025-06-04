АРМА поповнило держбюджет України на понад 4 мільярди гривень

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

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Деталі

Як повідомила Олена Дума із зазначеної суми 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що є важливим інструментом для відновлення постраждалих територій та підтримки жертв воєнних злочинів.

«Сьогодні кожна гривня, залучена через механізми АРМА, працює на відновлення країни, підтримку громадян і забезпечення справедливості. Ми продовжуємо ефективно реалізовувати наше головне завдання — повертати активи, що були незаконно виведені, вкрадені чи заховані, на користь держави та суспільства», — зазначила вона.