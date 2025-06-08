В Україні зафіксовано чергове підвищення цін на картоплю минулорічного врожаю. Це пов'язано зі скороченням пропозиції цієї продукції на внутрішньому ринку, повідомляє «Мінфін» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.
8 червня 2025, 16:03
Ціни на картоплю зі старого врожаю стрімко пішли вгору
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Наразі ціни на торішню картоплю коливаються від 18 до 28 грн/кг ($0,43−0,68/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Експерти пояснюють це фактичним завершенням сезону реалізації врожаю минулого року.
Попри зростання вартості, попит на торішню картоплю залишається досить високим.
Варто зазначити, що сьогодні торішня картопля в Україні продається вже на 24% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року.
Джерело: Мінфін
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