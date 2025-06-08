Китай послабив експортні обмеження на рідкісноземельні метали перед переговорами зі США

Китай схвалив деякі заявки на експорт рідкісноземельних металів, що може послабити напругу перед торговими переговорами зі США наступного тижня. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Bloomberg.

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Міністерство комерції Китаю підтвердило схвалення заявок, але не уточнило, які країни або галузі вони охоплюють.

Водночас міністерство зазначило зростаючий попит на ці мінерали в робототехніці та електромобілях. Згідно з суботньою заявою, відомство продовжить розглядати та схвалювати відповідні експортні заявки.

Це підтвердження з'явилося через кілька днів після розмови президентів США та Китаю, після якої Дональд Трамп заявив, що «більше не повинно бути жодних питань щодо складності продуктів з рідкісноземельних металів».

Делегації з Пекіна та Вашингтона мають зустрітися у Великій Британії для проведення торгових переговорів у понеділок.

За даними Reuters, Китай надав тимчасові експортні ліцензії постачальникам рідкісноземельних металів для трьох провідних американських автовиробників.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що японська компанія Suzuki була змушена призупинити виробництво свого флагманського субкомпактного автомобіля Swift через обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних металів.