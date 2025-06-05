Японська компанія Suzuki була змушена призупинити виробництво свого флагманського субкомпактного автомобіля Swift через обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних металів. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Reuters.
Suzuki призупинила виробництво Swift через дефіцит рідкісноземельних металів з Китаю
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За словами двох джерел, знайомих з ситуацією, Suzuki зупинила виробництво Swift, за винятком версії Swift Sport, ще з 26 травня, посилаючись на брак комплектуючих.
Плани щодо відновлення виробництва кілька разів переносилися. Тепер Suzuki очікує часткового відновлення виробництва 13 червня та повного — після 16 червня, оскільки «перспектива постачання запчастин стала чіткішою», йдеться в заяві компанії.
Японська компанія відмовилася коментувати причини призупинення виробництва Swift.
Вплив китайських обмежень
Рішення Китаю, ухвалене у квітні, про призупинення експорту широкого спектру рідкісноземельних металів порушило ланцюги поставок, які є критично важливими для автовиробників, виробників аерокосмічної продукції, напівпровідникових компаній та військових підрядників.
Занепокоєння зростає, світові автовиробники попереджають про можливі зупинки виробництва. Деякі європейські заводи з виробництва автозапчастин вже призупинили роботу, а Mercedes-Benz розглядає способи захисту від дефіциту рідкісноземельних металів.
Реакція Японії
Як повідомляє ділова газета Nikkei у четвер, 5 червня, Японія планує запропонувати зміцнення співпраці зі США щодо ланцюгів поставок рідкісноземельних металів під час майбутніх переговорів щодо тарифів.
Видання Nikkei першим повідомило про справжню причину призупинення виробництва моделі Swift.
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