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8 червня 2025, 12:16

Канада виділяє понад $25 мільйонів на військову допомогу Україні

Канада надає Україні військову допомогу на суму понад 35 мільйонів канадських доларів ($25,6 млн). Про це заявив міністр оборони Канади Девід Дж. Макгінті під час участі у 28-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу Міноборони країни.

Канада надає Україні військову допомогу на суму понад 35 мільйонів канадських доларів ($25,6 млн).
Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

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Ця допомога включає:

  • 30 мільйонів канадських доларів ($21,9 млн) — на броньовані машини Coyote та Bison, а також нове обладнання та боєприпаси від канадських компаній. Це доповнення до попередньої передачі 64 бронемашин Coyote, які прибули в Україну в грудні 2024 року.
  • 5 мільйонів канадських доларів ($3,7 млн) — на комплекти радіоелектронної боротьби від канадської оборонної промисловості.

Навчання пілотів

Макгінті також поділився з партнерами останніми новинами щодо навчання українських пілотів у Канаді. Канада очолила напрямок підготовки пілотів-винищувачів (FLIT) у Коаліції повітряних сил UDCG (AFCC).

Канада інвестує 389 мільйонів канадських доларів ($284,1 млн) протягом п'яти років. Ці кошти підуть на навчання українських військових пілотів на винищувачах F-16, а також на забезпечення критично важливим обладнанням для аеродромів та іншу підтримку українських авіабаз та авіапарків. Усю цю допомогу надає канадська промисловість.

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Допомога

З лютого 2022 року Канада надала Україні понад 19,5 мільярда канадських доларів ($14,2 млрд) допомоги, включаючи 4,5 мільярда канадських доларів ($3,3 млрд) військової допомоги. Вона включає багатоцільові безпілотники, броньовані машини, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 та боєприпаси до них.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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