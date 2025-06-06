Масований обстріл Києва: частина Лівого берега без світла, пошкоджено колії метро

В ніч з 5 на 6 червня російські війська завдали масований удар по території України, в результаті якого тисячі родин на Лівому березі Києва залишились без електропостачання. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

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Наразі на Лівому березі столиці залишились без світла 2,17 тисячі родин.

Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло.

Метро

Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця» — «Лівобережна» червоної лінії метро, повідомляє пресслужба КМДА.

Поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна». Інтервал між поїздами на червоній гілці метро — 4 хвилини 30 секунд.

Наземна частина станцій «Дніпро» — «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід.

При цьому у київському метрополітені відновили безконтактну оплату, яка була недоступна з вчорашнього вечора, 5 червня, через технічний збій в Ощадбанку.

Масована атака на Україну

Внаслідок комбінованої атаки на Київ уламки ракет та дронів пошкодили багатоповерхові будинки, об'єкти інфраструктури, колії метро та АЗС. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.

Цієї ночі Тернопіль зазнав однієї з наймасованіших атак з початку повномасштабного вторгнення рф. Внаслідок обстрілу зафіксовані влучання у промислові об'єкти та інфраструктуру міста. Також повідомляється про проблеми з енергопостачанням.

Крім того, постраждав й Луцьк. Наразі відомо про п'ятьох поранених.