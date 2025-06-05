У київському метро тимчасово не працює безконтактна оплата

Сьогодні, 5 червня, у роботі турнікетів київського метрополітену стався технічний збій, через який тимчасово неможлива безконтактна оплата за проїзд. Проблема виникла на боці Ощадбанку, фахівці якого вже працюють над усуненням несправності. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу КМДА.