Сьогодні, 5 червня, у роботі турнікетів київського метрополітену стався технічний збій, через який тимчасово неможлива безконтактна оплата за проїзд. Проблема виникла на боці Ощадбанку, фахівці якого вже працюють над усуненням несправності. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу КМДА.
5 червня 2025, 17:55
У київському метро тимчасово не працює безконтактна оплата
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«Через технічний збій в Ощадбанку тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро», — йдеться у повідомленні.
Пасажирам радять скористатися альтернативними способами оплати проїзду, щоб уникнути незручностей. Сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
- паперовим qr-квитком.
Про відновлення можливості безконтактної оплати буде повідомлено додатково.
Джерело: Мінфін
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