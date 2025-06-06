Національний банк України встановив на 6 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4717 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
6 червня 2025, 8:01
Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на копійку
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Валютний ринок
Нацбанк 6 червня травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,37 грн (на 5 червня курс було встановлено на рівні 47,20 грн). Європейська валюта подорожчала на 17 копійок.
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Джерело: Мінфін
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