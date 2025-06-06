Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на копійку

Національний банк України встановив на 6 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4717 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Нацбанк 6 червня травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,37 грн (на 5 червня курс було встановлено на рівні 47,20 грн). Європейська валюта подорожчала на 17 копійок.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту