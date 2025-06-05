Національний банк України встановив на 5 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4829 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 15 копійок.
5 червня 2025, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на 15 копійок
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Валютний ринок
Нацбанк 5 червня травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,20 грн (на 4 червня курс було встановлено на рівні 47,42 грн). Європейська валюта подешевшала на 22 копійки.
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Джерело: Мінфін
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