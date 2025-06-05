Втрати експорту України від повернення до довоєнної торгівлі з ЄС сягнуть $800 млн до кінця року — НБУ

Україна втратить близько $800 мільйонів на експорті до кінця 2025 року через повернення до стандартних умов торгівлі з ЄС, які починають діяти з 6 червня. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

«Ми повертаємось до умов поглибленої всеохоплюючої вільної торгівлі з Європейським Союзом, якою у нас передбачено близько 30 квот. Якщо постачання відбуватиметься лише у межах цих квот, то, звичайно, це відчутно вплине на експорт передусім зернових», — заявив він.

За словами Ніколайчука, минулого року для деяких українських товарів, таких як кукурудза, яйця, цукор, вівці та птиця, вже діяли певні квоти. Проте, експорт цих товарів перевищував встановлені обмеження, що підтверджує конкурентоспроможність української продукції на ринку Євросоюзу.

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Крім того, заступник голови НБУ зазначив, що завдяки функціонуванню морського коридору торік відновилися поставки українських продовольчих товарів на ринки Азії та Африки. Цей позитивний тренд продовжується й надалі.

На думку Ніколайчука, ефект від повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС є вагомим для платіжного балансу та валютного ринку.

«Валютний ринок точно не є критичним і точно може компенсуватися відповідними заходами монетарної та валютно-курсової політики Національного банку для уникнення негативних ефектів на нашу спроможність забезпечити і стійкість валютного ринку і забезпечити переведення інфляції до 5%-ї цілі», — наголосив він.