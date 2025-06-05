Приховав 20 об’єктів нерухомості та люксове авто: керівнику АМКУ повідомили про нову підозру

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленко про нову підозру у недекларуванні майна. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Національне антикорупційне бюро.

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Також про підозру у пособництві в незаконному збагаченні повідомили його дружині.

За даними слідства, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про:

6 квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

2 гаражні бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у серпні 2024 року САП та НАБУ повідомили Павлу Кириленко про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Кириленко є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020−2023 роки.

Приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».

«Схеми» написали, що родичі чиновника не мали бізнесу і за останні 25 років не отримували достатніх офіційних доходів, щоб все це придбати.