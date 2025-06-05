Українці з початку повномасштабної війни ввезли елітних автомобілів на 55 млрд гривень

За 2022−2024 роки в Україну ввезли понад 12 тисяч авто вартістю понад $70 тисяч кожне — і це без урахування податків. Про це пише «Мінфін» з посиланням на телеграм-канал члена податкового комітету Ніни Южаніної.

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Які авто купують українці

66% — авто за $70−100 тис.

32% — за $100−200 тис.

1,8% — вартістю понад $200 тис.

Загальна вартість лакшері автівок із податками — майже 55 млрд гривень. Із них 219 автомобілів із середнім цінником у $280 тис.

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«Цікаво й те, що у 2024 році завезли майже тисячу люксових „електричок“ (це 20% від усіх люксових автівок) на понад $90 млн. При цьому ПДВ за ввезення цих авто до бюджету не надходив, бо до кінця 2025 року електромобілі звільнені від цього податку», пише Южаніна.