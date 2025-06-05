За 2022−2024 роки в Україну ввезли понад 12 тисяч авто вартістю понад $70 тисяч кожне — і це без урахування податків. Про це пише «Мінфін» з посиланням на телеграм-канал члена податкового комітету Ніни Южаніної.
5 червня 2025, 11:10
Українці з початку повномасштабної війни ввезли елітних автомобілів на 55 млрд гривень
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Які авто купують українці
- 66% — авто за $70−100 тис.
- 32% — за $100−200 тис.
- 1,8% — вартістю понад $200 тис.
Загальна вартість лакшері автівок із податками — майже 55 млрд гривень. Із них 219 автомобілів із середнім цінником у $280 тис.
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«Цікаво й те, що у 2024 році завезли майже тисячу люксових „електричок“ (це 20% від усіх люксових автівок) на понад $90 млн. При цьому ПДВ за ввезення цих авто до бюджету не надходив, бо до кінця 2025 року електромобілі звільнені від цього податку», пише Южаніна.
Джерело: Мінфін
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