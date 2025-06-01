Власники розкішних автомобілів внесли до бюджету 87,2 мільйона грн транспортного податку

За перші чотири місяці 2025 року власники елітних машин сплатили 87,2 мільйона гривень транспортного податку, що на 12% більше, ніж у січні-квітні 2024 року, коли сума склала 78 мільйонів гривень. Про це пише Державна податкова служба.

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Зростання надходжень і регіональний розподіл

Порівняно з минулим роком надходження зросли на 9,2 мільйона гривень. Найбільше податку сплатили у Києві — 26,5 мільйона гривень, на Дніпропетровщині — 8 мільйонів гривень, Одещині — 7,6 мільйона гривень, а Львівщині — 6 мільйонів гривень.

Хто і за що платить податок

Транспортний податок стягується з власників легкових автомобілів, яким не більше 5 років, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних зарплат, тобто 3 мільйони гривень. Ставка податку становить 25 тисяч гривень за кожну машину.

Марки автомобілів у переліку

Мінекономіки визначає перелік елітних авто, що підлягають оподаткуванню. У 2025 році до нього увійшли такі марки, як AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce і Toyota.