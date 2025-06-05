У травні до загального фонду держбюджету надійшло 204,8 млрд гривень

За травень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,8 млрд гривень. Про це повідомило Міністерство фінансів 4 червня, пише «Мінфін».

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Основні надходження забезпечено за рахунок:

45,4 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

42,3 млрд грн — податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

30,4 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

24,2 млрд грн — акцизного податку;

21,7 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 37,2 млрд грн, відшкодовано — 15,5 млрд грн);

4,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

4,3 млрд грн — ввізного та вивізного мита.

Крім того, у травні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 20,3 млрд грн від НБУ, який відповідно до Закону України «Про Національний банк України» щорічно, після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ, перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.

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Загалом у травні 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 274,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-травень 2025 року становили 693,7 млрд грн, або 83,4% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету спрямовано 196,6 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті — 44,7 млрд грн (642,0 млн дол. США та 388,8 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 99,6 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 497,0 млрд грн (близько 11,9 млрд дол. США), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM — 340,1 млрд грн (близько 8,1 млрд дол. США), зокрема:

268,1 млрд грн (6,0 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках Виняткової макрофінансової допомоги (в рамках механізму ULCM);

72,0 млрд грн (1,3 млрд СПЗ, що еквівалентно 2,5 млрд канадських доларів) надходження коштів позики від Уряду Канади (в рамках механізму ULCM);

138,3 млрд грн (3,1 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

16,5 млрд грн (300,5 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;

2,1 млрд грн (50,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE).

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-травень 2025 року склали 252,9 млрд грн (88,5% плану), платежі з обслуговування — 136,6 млрд грн (66,0 % плану).