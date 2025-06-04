Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 2 копійки

Національний банк України встановив на 4 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,6385 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк 4 червня травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,42 грн (на 3 червня курс було встановлено на рівні 47,50 грн). Європейська валюта подешевшала на 8 копійок.

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