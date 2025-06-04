Продажі Tesla у Китаї падають восьмий місяць поспіль: війна цін посилюється

Продажі електромобілів Tesla китайського виробництва продовжують скорочуватися, демонструючи падіння восьмий місяць поспіль у травні. Проблеми американського автовиробника на найбільшому у світі автомобільному ринку поглиблюються через жорстоку цінову війну. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Reuters.

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За даними Китайської асоціації пасажирських автомобілів, поставки моделей Model 3 і Model Y, вироблених у Китаї (включаючи внутрішні продажі та експорт до Європи та інших ринків), у травні впали на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 61 662 автомобілі. У квітні це падіння становило 6%. Водночас порівняно з квітнем, травневі поставки зросли на 5,5%.

Падіння продажів електромобілів Tesla минулого місяця продовжилося і в більшості країн Європи. Це пов'язано як зі старіючим модельним рядом компанії, так і з політичною діяльністю її гендиректора Ілона Маска, що відлякує покупців.

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Стимулювання продажів у Китаї

Для стимулювання продажів у Китаї, який був найбільшим ринком Tesla в першому кварталі, компанія минулого тижня запропонувала можливість перенесення функції інтелектуального асистента водіння на нові автомобілі. Ця пропозиція діє до кінця червня.

Крім того, цього року моделі Model 3 та Model Y вперше були включені до китайської урядової кампанії з просування продажів електромобілів у сільській місцевості.

Tesla опинилась під тиском нових конкурентів з дешевшими, але високотехнологічними моделями. З 2023 року Tesla фактично запустила масштабну цінову війну, в якій вже беруть участь понад 40 брендів.

Китай закликав припинити виснажливі цінові війни після того, як BYD наприкінці травня знизив ціни на понад 20 моделей, що спонукало Geely Auto та Chery зробити так само.

У травні 2025 року BYD, основний конкурент Tesla, зафіксував зростання глобальних продажів легкових автомобілів на 14,1% порівняно з минулим роком, реалізувавши 376 930 авто. Проте темпи зростання сповільнилися — у квітні цей показник становив 19,4%.

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