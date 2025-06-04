Продажі Tesla у Китаї падають восьмий місяць поспіль: війна цін посилюється

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 червня 2025, 19:35

Продажі Tesla у Китаї падають восьмий місяць поспіль: війна цін посилюється

Продажі електромобілів Tesla китайського виробництва продовжують скорочуватися, демонструючи падіння восьмий місяць поспіль у травні. Проблеми американського автовиробника на найбільшому у світі автомобільному ринку поглиблюються через жорстоку цінову війну. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Reuters.

Продажі електромобілів Tesla китайського виробництва продовжують скорочуватися, демонструючи падіння восьмий місяць поспіль у травні.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За даними Китайської асоціації пасажирських автомобілів, поставки моделей Model 3 і Model Y, вироблених у Китаї (включаючи внутрішні продажі та експорт до Європи та інших ринків), у травні впали на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 61 662 автомобілі. У квітні це падіння становило 6%. Водночас порівняно з квітнем, травневі поставки зросли на 5,5%.

Падіння продажів електромобілів Tesla минулого місяця продовжилося і в більшості країн Європи. Це пов'язано як зі старіючим модельним рядом компанії, так і з політичною діяльністю її гендиректора Ілона Маска, що відлякує покупців.

Читайте також: Продаж Tesla у Франції впав до мінімуму за майже три роки

Стимулювання продажів у Китаї

Для стимулювання продажів у Китаї, який був найбільшим ринком Tesla в першому кварталі, компанія минулого тижня запропонувала можливість перенесення функції інтелектуального асистента водіння на нові автомобілі. Ця пропозиція діє до кінця червня.

Крім того, цього року моделі Model 3 та Model Y вперше були включені до китайської урядової кампанії з просування продажів електромобілів у сільській місцевості.

Tesla опинилась під тиском нових конкурентів з дешевшими, але високотехнологічними моделями. З 2023 року Tesla фактично запустила масштабну цінову війну, в якій вже беруть участь понад 40 брендів.

Китай закликав припинити виснажливі цінові війни після того, як BYD наприкінці травня знизив ціни на понад 20 моделей, що спонукало Geely Auto та Chery зробити так само.

У травні 2025 року BYD, основний конкурент Tesla, зафіксував зростання глобальних продажів легкових автомобілів на 14,1% порівняно з минулим роком, реалізувавши 376 930 авто. Проте темпи зростання сповільнилися — у квітні цей показник становив 19,4%.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами