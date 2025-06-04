Продажі Volvo впали на 12%, електромобілі втратили понад чверть ринку

У травні 2025 року компанія Volvo Cars, контрольний пакет акцій якої належить китайській Geely, продала 59 822 автомобілів, що на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

При цьому продажі повністю електричних автомобілів впали на 27% і склали 21% від загального обсягу продажів.

Продажі електрифікованих автомобілів, включаючи гібридні моделі з підзарядкою, знизилися на 20% і склали 44% від загального обсягу продажів.

Минулого місяця Volvo під тиском нових мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, оголосила про скорочення 3 000 переважно офісних посад. Це сталося через високі витрати, сповільнення попиту на електромобілі та торговельну невизначеність, з якими стикається компанія.

У квітні Volvo також відкликала свій прогноз прибутків на наступні два роки через невизначеність у сфері торгівлі.

Акції компанії зросли на 0,5% до 10:10 за київським часом.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями