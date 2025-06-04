Доходи росії від продажу нафти скоротилися до дворічного мінімуму

У росії надходження від продажу нафти до державного бюджету минулого місяця скоротилися до мінімуму з червня 2023 року через падіння світових цін на нафту. Про це пише « Мінфін » з посиланням на Bloomberg .

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Деталі

Минулого місяця податкові надходження, пов’язані з нафтою, знизилися на 32% порівняно з роком раніше до 430,4 мільярда рублів ($5,5 мільярда). Сумарна нафтогазова виручка становила 512,7 мільярда рублів, скоротившись більш ніж на 35%.

Згідно з підрахунками Bloomberg, у травні цього року доходи від російської нафти впали більш ніж наполовину в місячному обчисленні.

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Зазначається, що ціни на нафту впали у той час, як митна політика президента США Дональда Трампа загрожує уповільнити світову економіку, а група країн-експортерів нафти ОПЕК+ прискорює відновлення видобутку на ринку, який уже і так був добре забезпечений нафтою.