Доходи рф від експорту нафти впали до найнижчого з 2023 року рівня

У квітні доходи росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня майже за два роки на тлі зниження світових цін на нафту через слабкий попит. Про це пише Bloomberg з посиланням на Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

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За даними агентства, минулого місяця країна заробила $13,2 млрд від експорту сирої нафти та нафтопродуктів — це найнижчий показник з червня 2023 року. Падіння доходів відбулося на тлі подальшого зниження середньозваженої ціни на російську нафту, яка в квітні становила $55,6 за барель — значно нижче за цінову «стелю», встановлену країнами Групи семи, зазначає МЕА.

«Ціни на російську нафту слідували за міжнародними тенденціями», — йдеться в звіті агентства. «Зростаюча невизначеність у сфері торгівлі, ймовірно, вплине на світову економіку і, як наслідок, на попит на нафту».

Індикатор Brent подешевшав більш ніж на 14% з початку року на тлі занепокоєння через вплив тарифної політики США на глобальні ринки та зниження попиту в Китаї. Збільшення поставок нафти з Ірану, який наразі веде перемовини з США, може призвести до надлишку пропозиції пізніше цього року. Це відбувається на фоні поступового повернення на ринок обсягів, які Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники стримували з 2022 року.

Бюджет росії особливо вразливий до зниження цін на нафту, адже нафтогазова галузь забезпечує близько 30% його доходів. У квітні дефіцит бюджету країни зріс, що підкреслює фінансові труднощі кремля, якщо ціни на нафту залишатимуться низькими на тлі рекордних витрат на війну в Україні.

За оцінками МЕА, загальні обсяги експорту російської нафти у квітні трохи перевищували показники двох попередніх місяців і становили 7,55 млн барелів на добу. Поставки елітної марки ESPO зросли до рекордного рівня — понад 1 млн барелів на добу.

«Більші знижки привабили альтернативних покупців», — зазначає агентство, навіть попри те, що китайські нафтопереробні заводи скоротили закупівлі цієї суміші, що виробляється на Далекому Сході росії.

МЕА оцінює, що загальний обсяг видобутку сирої нафти в росії у квітні зріс до 9,3 млн барелів на добу — завдяки збільшенню експорту та відновленню обсягів переробки.

«Квітневе припинення вогню дало передишку від українських атак дронами та дозволило частково відновити роботу російських НПЗ», — йдеться у звіті.