США тимчасово звільнили Британію від 50% тарифів на сталь

Велику Британію тимчасово звільнили від дії указу президента США Дональда Трампа про подвоєння тарифів на сталь і алюміній з 25% до 50%. Про це пише «Мінфін» з посиланням на ВВС .

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Що відомо

Указ Дональда Трампа про підвищення податків на імпорт для американських фірм, які купують метали з інших країн, набув чинності з 3 червня, але для Великої Британії вони залишаються на рівні 25%.

В указі Трамп заявив, що Велика Британія потребує «іншого ставлення» через Угоду про економічне процвітання між США і Британією (EPD), підписану 8 травня 2025 року.

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Однак пізніше Трамп додав, що США можуть підвищити тарифи для Британії «9 липня 2025 року або пізніше», якщо «визначать, що Сполучене Королівство не виконало відповідні аспекти EPD».

Імпорт британської сталі в Америку наразі обкладається митами, але уряд Великої Британії заявив, що хоче реалізувати угоду про їх скасування «якомога швидше».

Передісторія

Як повідомляв «Мінфін», президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мита на імпорт сталі до США до 50%, що вдвічі перевищує нинішній рівень.

За даними Міністерства торгівлі США, у 2024 році країна імпортувала заліза та сталі на $31,3 млрд, із яких $7,6 млрд припало на Канаду — найбільшого постачальника.