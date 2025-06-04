SpaceX отримає понад $15 мільярдів доходу у 2025 році — Ілон Маск

Ілон Маск прогнозує, що цього року дохід SpaceX сягне близько $15,5 млрд, підкреслюючи зростаючу домінацію його компанії в комерційній космічній галузі. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пост Маска у X.

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За його словами, вже наступного року доходи SpaceX від космічної діяльності перевищать орієнтовний бюджет NASA на космічні місії, який становить $1,1 млрд.

Поки NASA зосереджується на космічних місіях та наукових проєктах, SpaceX активно отримує прибуток завдяки дешевшим комерційним запускам та супутниковому зв’язку.

2024 рік став для компанії рекордним: SpaceX здійснила 134 запуски, перевершивши будь-якого іншого гравця ринку. На 2025 рік SpaceX планує ще амбітніший показник — 170 запусків.

Основним джерелом доходу компанії залишається супутниковий інтернет Starlink. Ілон Маск неодноразово заявляв про наміри вивести цей сервіс на IPO, проте конкретні дати поки що не названі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у грудні 2024 року капіталізація SpaceX зросла до рекордних $350 млрд.