Капіталізація SpaceX зросла до рекордних $350 млрд

Компанія Ілона Маска SpaceX і група інвесторів домовилися про викуп акцій компанії у інсайдерів (співробітників та акціонерів) на загальну суму в розмірі до $1,25 млрд, що оцінює усю SpaceX приблизно в $350 млрд. Про це повідомив Bloomberg.

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Що відомо

Поточна оцінна вартість закріплює статус SpaceX як найдорожчого приватного стартапу у світі, зазначають Bloomberg та Financial Times. Отримавши оцінку в $350 млрд, компанія випередила китайську ByteDance, яка володіє TikTok (у листопаді остання була оцінена приблизно в $300 млрд).

Ціна однієї акції в рамках угоди склала $185, що на 65% більше від вересневої оцінки — $112. Тоді вартість усієї компанії оцінювалася у $210 млрд. Сама SpaceX викупить акції на суму до $500 млн, пише видання, решту капіталу нададуть зовнішні інвестори.

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За даними Financial Times, у листопаді SpaceX планувала встановити ціну акцій на рівні $125, тоді оцінка компанії перевищила б $250 млрд. Однак потім вартість компанії зросла на рекордні $100 млрд через високий інтерес з боку інвесторів.

Нова вартість SpaceX також відображає успіхи компаній мільярдера Ілона Маска, котрий підтримав Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, пише Bloomberg. Інвестори прагнуть отримати вигоду зі зв'язків мільярдера з майбутнім господарем Білого дому.

Нагадаємо

У листопаді 2023 року Bloomberg повідомляв про плани SpaceX провести IPO свого супутникового підрозділу Starlink наприкінці 2024 року.

За даними агентства, SpaceX перевела активи Starlink до своєї дочірньої компанії, яка буде виділена в рамках первинного публічного розміщення. Але остаточне рішення в компанії поки що не прийняли, SpaceX може зберегти підрозділ у своєму складі. При цьому IPO також можуть відкласти до 2025 року, наголосили співрозмовники Bloomberg.

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