Капіталізація SpaceX зросла до рекордних $350 млрд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 грудня 2024, 9:11

Капіталізація SpaceX зросла до рекордних $350 млрд

Компанія Ілона Маска SpaceX і група інвесторів домовилися про викуп акцій компанії у інсайдерів (співробітників та акціонерів) на загальну суму в розмірі до $1,25 млрд, що оцінює усю SpaceX приблизно в $350 млрд. Про це повідомив Bloomberg.

Компанія Ілона Маска SpaceX і група інвесторів домовилися про викуп акцій компанії у інсайдерів (співробітників та акціонерів) на загальну суму в розмірі до $1,25 млрд, що оцінює усю SpaceX приблизно в $350 млрд.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Поточна оцінна вартість закріплює статус SpaceX як найдорожчого приватного стартапу у світі, зазначають Bloomberg та Financial Times. Отримавши оцінку в $350 млрд, компанія випередила китайську ByteDance, яка володіє TikTok (у листопаді остання була оцінена приблизно в $300 млрд).

Ціна однієї акції в рамках угоди склала $185, що на 65% більше від вересневої оцінки — $112. Тоді вартість усієї компанії оцінювалася у $210 млрд. Сама SpaceX викупить акції на суму до $500 млн, пише видання, решту капіталу нададуть зовнішні інвестори.

Читайте: SpaceX планує продати інсайдерські акції з оцінкою компанії на $350 млрд — Bloomberg

За даними Financial Times, у листопаді SpaceX планувала встановити ціну акцій на рівні $125, тоді оцінка компанії перевищила б $250 млрд. Однак потім вартість компанії зросла на рекордні $100 млрд через високий інтерес з боку інвесторів.

Нова вартість SpaceX також відображає успіхи компаній мільярдера Ілона Маска, котрий підтримав Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, пише Bloomberg. Інвестори прагнуть отримати вигоду зі зв'язків мільярдера з майбутнім господарем Білого дому.

Нагадаємо

У листопаді 2023 року Bloomberg повідомляв про плани SpaceX провести IPO свого супутникового підрозділу Starlink наприкінці 2024 року.

За даними агентства, SpaceX перевела активи Starlink до своєї дочірньої компанії, яка буде виділена в рамках первинного публічного розміщення. Але остаточне рішення в компанії поки що не прийняли, SpaceX може зберегти підрозділ у своєму складі. При цьому IPO також можуть відкласти до 2025 року, наголосили співрозмовники Bloomberg.

Інвестування в IPO

Вже за 30 днів Ви відберете компанії за допомогою фільтрів, сервісів та звітів, дізнаєтесь методи підвищення алокації та продажу компанії в перший день торгів, і головне — сформуєте портфель з IPO компаній.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами