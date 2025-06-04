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4 червня 2025, 9:20

Україна наступного року планує приєднатись до ОЕСР

Україна прагне інтегруватися до Організації економічного співробітництва та розвитку вже наступного року. На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Ради ОЕСР на міністерському рівні.

Україна прагне інтегруватися до Організації економічного співробітництва та розвитку вже наступного року.

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Деталі

Глава українського Уряду зазначив, що два роки тому стартувала Програма ОЕСР для України, і за цей період реалізовано 23 спільні заходи, а наша країна долучилася до восьми правових інструментів.

«Ми досягли вагомих результатів у боротьбі з корупцією. Створили і запустили в роботу антикорупційну інфраструктуру, практично імплементували Державну антикорупційну програму, яка на 80% відповідає критеріям ОЕСР», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, він наголосив, що цифровізація державних процесів унеможливлює корупцію і такі інструменти як Єдиний державний вебпортал відкритих даних, електронна система закупівель Prozorro та цифрова екосистема для підзвітного відновлення DREAM вже демонструють позитивний ефект.

«Ми проводимо всеосяжну дерегуляцію. Зокрема, вже скасували до 2 тисяч регуляторних інструментів в різних сферах економіки, усунули бюрократичні бар'єри для роботи бізнесу, наблизили низку правових актів до європейських стандартів», — підкреслив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також зазначив, що досягнуто прогресу у впровадженні стандартів ОЕСР у сфері приватизації та корпоратизації. Зокрема, торік відкриті приватизаційні аукціони забезпечили середнє зростання вартості активів у 1,5 раза, а надходження від приватизації перевищили заплановані показники у 2,5 раза.

Він також додав, що було проведено тріаж державних підприємств, визначено компанії для незалежних наглядових рад та удосконалено прозорі закупівлі.

«В результаті наших реформ досвід повсякденної корупції українців за останні роки знизився з 70% до 15%. Це показник, що змінює парадигму розвитку держави з пострадянської на європейську. Ми знаємо, що зміни, які відбуваються сьогодні, це фундамент відбудови, зростання та добробуту для багатьох поколінь українців», — наголосив Шмигаль.

Довідково

ОЕСР — міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 38 країн. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ разом з МВФ та Світовим банком.

ОЕСР була створена в 1961 році на базі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади в рамках Плану Маршала з реконструкції Європи після Другої Світової війни.

Від самого початку існування ОЕСР її діяльність спрямована на зміцнення й підвищення ефективності економік держав-членів, покращення соціально-економічних умов та ситуації із зайнятістю, забезпечення економічного зростання як індустріально розвинених країн, так і тих, що розвиваються.

Фінансування ОЕСР забезпечується країнами-членами організації. Розмір внеску кожної з країн до бюджету визначається за формулою, яка враховує «вагу економіки» цієї країни. Найбільшим контриб’ютором ОЕСР є США, які формують близько 22% бюджету цієї організації, на другому місці за розміром членського внеску — Японія (13%), на третьому місці — Німеччина (8%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
R S
R S
4 червня 2025, 9:50
#
Україна наступного року планує приєднатись до ОЕСР

Я сначала прочитал: «…до СССР».
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