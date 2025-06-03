Національний банк України встановив на 3 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,6184 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 9 копійок.
3 червня 2025, 8:00
Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 9 копійок
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Валютний ринок
Нацбанк 3 червня травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,50 грн (на 2 червня курс було встановлено на рівні 47,07 грн). Європейська валюта подорожчала на 43 копійки.
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Джерело: Мінфін
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