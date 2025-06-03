Мінфін залучив майже 7 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 3 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,92 млрд грн, що на 10,19 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 17,11 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

3,21 млрд грн під 16,34% з погашенням 19 серпня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);

778,31 млн грн під 17,09% з погашенням 13 січня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

2,94 млрд грн під 17,80% з погашенням 29 листопада 2028 року.

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.