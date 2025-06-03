Трамп заявив, що економіка США не виживе без його тарифів

Президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social наголосив, що американська економіка не зможе існувати без запровадження мит. Про це пише Truth Social.

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Аргументи Трампа

За словами Трампа, якщо інші країни мають право встановлювати тарифи на американські товари, а США не можуть оперативно та гнучко відповідати тим самим, це ставить країну в невигідне становище. «Це означало б економічне розорення Сполучених Штатів Америки!» — підкреслив він.

Контекст політики мит

Трамп активно використовує мита як інструмент тиску на американські компанії, хоча, як зазначається, його важелі впливу обмежені, і він розраховує на те, що компанії поступляться першими. Раніше він заявляв, що Apple доведеться сплачувати 25% мита, якщо їхні телефони, які продаються в США, не будуть вироблені всередині країни.