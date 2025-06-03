Надходження від акцизу з початку року зросли майже на 49%

За січень — травень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 69,7 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів. Торік за аналогічний період ця сума становила 46,9 млрд грн. Про це повідомив очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко.

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За його словами, за 5 місяців бюджет понад план вже отримав 11,3 млрд грн (+19,3%). У травні 2025 року надійшло 15,3 млрд грн акцизного податку.

Кравченко пояснив, що перевиконання зумовлене зростанням імпорту підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів. Помітний результат дає і системний контроль за обігом підакцизних товарів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у першому кварталі цього року надходження від акцизного податку на 31% перевищили план.