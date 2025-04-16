У першому кварталі надходження від акцизу на 31 % перевищили план

У першому кварталі цього року надходження від акцизного податку на 31 % перевищили план. Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко у своєму телеграм-каналі.

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Скільки надійшло до бюджету

За січень — березень до загального фонду державного бюджету надійшло 38,7 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів. Бюджет додатково отримав 9,2 млрд гривень (+31 %).

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року приріст становить +61,9 % (14,8 млрд гривень).

У березні 2025 року надходження акцизного податку також перевищили заплановані показники. Загалом надійшло 14,2 млрд грн (+14,8 %).

Основний фактор зростання — сплата акцизу із вироблених та ввезених тютюнових виробів.

«Продовжуємо активні заходи боротьби з нелегальним обігом підакцизної продукції. Адже йдеться не лише про однакові умови ведення бізнесу для всіх учасників, а і про запобігання втратам державного бюджету», — додав Голова ДПС.