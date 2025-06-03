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3 червня 2025, 15:15

Rheinmetall замінить Gucci у європейському індексі акцій

Німецький оборонний гігант Rheinmetall AG займе місце французької компанії Kering SA, яка володіє брендом Gucci, в індексі Euro Stoxx 50, що об'єднує найбільші компанії єврозони. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані JPMorgan Chase & Co.

Німецький оборонний гігант Rheinmetall AG займе місце французької компанії Kering SA, яка володіє брендом Gucci, в індексі Euro Stoxx 50, що об'єднує найбільші компанії єврозони.

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Стрімке зростання акцій Rheinmetall

Завдяки різкому зростанню вартості акцій Rheinmetall, які цього року зросли втричі, компанія увійде до індексу. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року акції Rheinmetall підскочили на 1800% на тлі зростання військових витрат у Європі.

У травні приріст склав 26%, а ринкова капіталізація досягла 87 мільярдів євро, що перевищує показники більшості учасників Euro Stoxx 50, серед яких LVMH, Siemens, ASML, Allianz, Airbus, BMW, Sanofi, TotalEnergies, Adidas і BNP Paribas.

Падіння Kering і перспективи Rheinmetall

Акції Kering, навпаки, знизилися на 28% із початку року, опустившись до найнижчого рівня з 2016 року через скорочення витрат китайських покупців на люксові товари та вплив мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Включення Rheinmetall до індексу може ще більше підняти його акції, адже їх почнуть скуповувати пасивні фонди, які орієнтуються на склад Euro Stoxx 50.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Smehue4ki
Smehue4ki
3 червня 2025, 15:19
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Тапками Гуччі з танка не вистрелиш
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