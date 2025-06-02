Офіційний курс: НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні

Національний банк України встановив на 2 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5261 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

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Валютний ринок

Нацбанк на 30 травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,07 грн (на 30 травня курс було встановлено на рівні 46,80 грн). Європейська валюта подорожчала на 27 копійок.

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