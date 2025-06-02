Українці за минулий рік зʼїли морозива на понад 13,3 млрд грн

Топ-15 компаній виробників морозива в Україні отримали 98% усієї виручки ринку у 2024 році, що свідчить про надзвичайно високу концентрацію ринку. У структурі власності деяких виробників є іноземний капітал із 10 країн, серед яких Італія, США, Кіпр, Польща, а також країна-агресор (росія). Про це йдеться у новому дослідженні аналітиків YC.Market.

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Деталі

Серед топ-компаній наявні підприємства, пов’язані між собою через спільних бенефіціарів та корпоративні групи.

Лідером ринку є АТ «Рудь», яке за три роки стабільно утримує першу позицію з виручкою 3,4 млрд грн у 2024 році.

Сукупна виручка аналізованих виробників українського морозива за останні три роки склала 31,3 млрд грн, демонструючи зростання у 2024 році на 21% порівняно з попереднім роком.

Ринок морозива

Згідно з даними Youcontrol.Market, в Україні діють (мають статус реєстрації «не перебуває в процесі припинення») 220 суб'єктів господарювання з основним КВЕДом: 10.52 Виробництво морозива. З них 116 — фізичні особи-підприємці (далі по тексту — ФОП) та 104 — юридичні особи.

Найбільша кількість ФОПів-виробників морозива зареєстровані у Києві (17), Київській (11), Одеській (10) та Тернопільській (10) областях. Місцем реєстрації майже чверті компаній (25) з проаналізованої вибірки є Київ, також значна кількість компаній зареєстровані в Одеській (10) та Дніпропетровській (11) обл.

В структурі власності 18 компаній з проаналізованої вибірки присутні представники (фізичні та юридичні особи) з 10 іноземних країн, а 13 компаній з проаналізованої вибірки пов’язані із 10 корпоративними групами в системі YouСontrol. Деякі групи мають у своєму складі одразу по 2 компанії з досліджуваного переліку.

Загальна сума виручки проаналізованих компаній у 2024 р., що оприлюднили фінансову звітність становить 13,3 млрд грн, що на 21% більше ніж отримали виробники морозива у 2023 році (10,5 млрд грн), та на 44% більше ніж у 2022 році (7,5 млрд грн) — фінансові показники демонструють не лише стійкість, а і ймовірну перспективність ринку.

Виручка 15 зазначених вище компаній становить 98% від сукупної суми даного показника серед усіх проаналізованих, які оприлюднили фінансову звітність за 2024 рік.

Загалом звітність за цей період надали 53 зі 104 юридичних осіб, що увійшли до вибірки: з них 40 компаній зазначили «позитивну» виручку, а 13 — «нульову».