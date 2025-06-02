У понеділок вранці індекс WIG20 на польській біржі знизився на 2,14% через обрання президентом Кароля Навроцького. Про це пише Reuters.
2 червня 2025, 14:37
Польський фондовий ринок упав після перемоги Навроцького на виборах
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Результати виборів та їхній вплив
Кароль Навроцький отримав 50,89% голосів у другому турі 1 червня, випередивши мера Варшави Рафала Тшасковського з 49,11%, за даними виборчої комісії. Експерти очікують зростання політичної невизначеності, адже новий президент може перешкоджати ініціативам парламенту.
Прогнози аналітиків
Якуб Шкопек з Erste Group зазначив, що перемога Навроцького може стати «найбільшим викликом для уряду Дональда Туска». За його словами, державні банки опинилися у зоні ризику через бюджетний дефіцит, а іноземні інвестори можуть призупинити вкладення в польський ринок.
Динаміка фондового ринку
Водночас основний індекс Варшавської біржі WIG із початку року зріс майже на 29%, демонструючи один із найкращих показників у світі.
Джерело: Мінфін
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