Telegram залучив $1,7 млрд за допомогою випуску облігацій

Месенджер Telegram залучив $1,7 млрд за допомогою випуску конвертованих облігацій строком на п’ять років. Про це повідомляє Bloomberg .

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Деталі

Згідно з Bloomberg, біржовий тендер було відкрито і, судячи з усього, закрито 28 травня з розрахунком 5 червня. У межах нього компанія, яка стоїть за месенджером, випустила конвертовані облігації з прибутковістю 9% строком на п’ять років.

У виданні зазначили, що фірма планує спрямувати $955 млн для викупу попередніх боргових цінних паперів, термін погашення за якими настане 2026 року. Решта $745 млн підуть на подальший розвиток і масштабування проєкту.

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Також у Bloomberg заявили, посилаючись на свої джерела, що інвестори в облігації отримають можливість конвертувати цінні папери в акції, якщо Telegram проведе первинну публічну пропозицію (IPO). Викуп відбуватиметься за ставкою у 80% від номіналу.

Реакція активу Toncoin (TON) на новину була більш стриманою, ніж на перший анонс угоди.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що компанія Telegram планує отримати щонайменше $1,5 мільярда, випустивши нові облігації, щоб викупити попередні боргові зобов’язання.