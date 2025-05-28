Telegram має намір залучити $1,5 мільярда через продаж облігацій

Компанія Telegram планує отримати щонайменше $1,5 мільярда, випустивши нові облігації, щоб викупити попередні боргові зобов’язання. Про це пише WSJ із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

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Умови випуску

Telegram має намір 28 травня 2025 року розмістити п’ятирічні облігації з дохідністю 9%. Кошти підуть на викуп боргів, випущених у 2021 році. Компанія вже викупила частину цих облігацій на $400 мільйонів за готівку.

Інвестори

Серед учасників угоди — чинні власники облігацій Telegram, зокрема BlackRock і державний фонд Mubadala з Абу-Дабі, а також хедж-фонд Citadel та інші інвестори.

Перспективи IPO

Нові облігації дозволяють конвертувати борг в акції зі знижкою у разі IPO, але вихід на біржу найближчим часом малоймовірний через юридичні проблеми гендиректора Павла Дурова та нестабільність ринку.

Юридичні обставини

Дуров перебуває під заставою у Франції та не може залишати країну без дозволу через триваюче розслідування. Водночас після публікації WSJ він написав у Telegram-каналі, що на початку червня буде в Дубаї та анонсував позитивні новини.