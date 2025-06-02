Китайські автовиробники стали лідерами на європейському ринку електромобілів

За дев’ять місяців китайські компанії-виробники автомобілів повернули собі провідну позицію на ринку електромобілів у Європі, обійшовши конкурентів після введення мит Євросоюзом минулого року. Про це пише Bloomberg, передає enkorr.

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Відновлення позицій після митних обмежень

Мита, запроваджені ЄС у листопаді 2023 року, спочатку призупинили зростання продажів китайських електромобілів. Проте останні два місяці демонструють їхнє відновлення: у квітні частка китайських брендів, очолюваних BYD Co., сягнула 8,9% ринку електромобілів, що стало найвищим показником із липня, за даними Dataforce.

Зростання продажів гібридів і традиційних моделей

Окрім електромобілів, китайські виробники, такі як BYD і MG, наростили продажі гібридних автомобілів і моделей із двигунами внутрішнього згоряння. У квітні на китайські бренди припадало 7,6% ринку гібридних авто в Європі, що значно перевищує показник попереднього року, коли їхня частка була меншою за 1%.