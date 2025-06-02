Казахстан відмовився вступати до БРІКСу

Казахстан не планує приєднуватись до БРІКС, заявив в інтерв'ю Al Jazeera президент республіки Касим-Жомарт Токаєв.

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Що відомо

За його словами, він керується «прагматичними» міркуваннями та вважає за достатній статус партнера організації.

Токаєв зазначив, що питання полягає в корисності повноцінного членства, і звернув увагу, що БРІКС «немає ні статуту, ні секретаріату, ні програм».

«Давайте подивимося, наскільки ефективною буде БРІКС як міжнародна організація. Поки що Казахстан залишиться спостерігачем, а далі час покаже», — сказав він.

Нагадаємо

Казахстан став партнером БРІКС із 1 січня 2025 року. Сама організація з'явилася в 2006 році, зараз до неї входять росія, Бразилія, Індія, Китай, Південноафриканська республіка, Об'єднані Арабські Емірати, Іран, Єгипет, Ефіопія та Індонезія.

З лютого БРІКС поставив на паузу прийом нових членів, пояснивши це «інституційними проблемами», що виникли у зв'язку із збільшенням кількості учасників.

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Заява про припинення розширення БРІКС прозвучала на тлі погроз президента США Дональда Трампа обкласти країни об'єднання стовідсотковими митами за спроби створити нову валюту та відійти від долара.