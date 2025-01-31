Трамп пригрозив ввести 100% мита, якщо країни БРІКС спробують замінити долар

Дональд Трамп, президент США, різко відреагував на можливість створення нової валюти країнами БРІКС, яка могла б конкурувати з американським доларом. У своїй соцмережі Truth Social він заявив, що в разі спроби замінити долар США країни БРІКС зіткнуться з 100%-ми митами на свої товари. Про це пише Європейська правда.

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Що сказав Трамп?

«Ідея про те, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, а ми стоїмо осторонь і спостерігаємо за цим, вже в минулому. Ми вимагатимемо від цих країн зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США. Інакше вони зіткнуться зі 100%-ми митами, і їм слід очікувати, що вони попрощаються з можливістю продавати свою продукцію в чудовій американській економіці», — написав Трамп.

Він також наголосив, що «немає жодного шансу, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі або деінде».

Чому це важливо?

Країни БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, Єгипет, Ефіопія, ОАЕ та Індонезія) обговорюють ідею створення спільної валюти для зменшення залежності від долара США. Особливо активно цю ініціативу просуває росія, яка перебуває під санкціями США та ЄС і намагається уникнути обмежень міжнародних фінансових систем.

Однак серед членів БРІКС немає єдності щодо цього питання. Китай, хоча й підтримує зменшення ролі долара, обережно ставиться до створення нової валюти. Індія, зі свого боку, не бажає ризикувати стабільністю своїх торгівельних відносин із США.

Що це означає для світової економіки?

Заяви Трампа підкреслюють, що США готові захищати домінування долара як основної світової валюти. Введення 100%-х мит може мати серйозні наслідки для економік країн БРІКС, які експортують значну частину своїх товарів до США.