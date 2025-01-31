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31 січня 2025, 11:15

Трамп пригрозив ввести 100% мита, якщо країни БРІКС спробують замінити долар

Дональд Трамп, президент США, різко відреагував на можливість створення нової валюти країнами БРІКС, яка могла б конкурувати з американським доларом. У своїй соцмережі Truth Social він заявив, що в разі спроби замінити долар США країни БРІКС зіткнуться з 100%-ми митами на свої товари. Про це пише Європейська правда.

Дональд Трамп, президент США, різко відреагував на можливість створення нової валюти країнами БРІКС, яка могла б конкурувати з американським доларом.
Фото Pixabay

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Що сказав Трамп?

«Ідея про те, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, а ми стоїмо осторонь і спостерігаємо за цим, вже в минулому. Ми вимагатимемо від цих країн зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США. Інакше вони зіткнуться зі 100%-ми митами, і їм слід очікувати, що вони попрощаються з можливістю продавати свою продукцію в чудовій американській економіці», — написав Трамп.

Він також наголосив, що «немає жодного шансу, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі або деінде».

Чому це важливо?

Країни БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, Єгипет, Ефіопія, ОАЕ та Індонезія) обговорюють ідею створення спільної валюти для зменшення залежності від долара США. Особливо активно цю ініціативу просуває росія, яка перебуває під санкціями США та ЄС і намагається уникнути обмежень міжнародних фінансових систем.

Однак серед членів БРІКС немає єдності щодо цього питання. Китай, хоча й підтримує зменшення ролі долара, обережно ставиться до створення нової валюти. Індія, зі свого боку, не бажає ризикувати стабільністю своїх торгівельних відносин із США.

Що це означає для світової економіки?

Заяви Трампа підкреслюють, що США готові захищати домінування долара як основної світової валюти. Введення 100%-х мит може мати серйозні наслідки для економік країн БРІКС, які експортують значну частину своїх товарів до США.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2025, 11:46
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Страны БРИКС продолжат торговлю с Европой за евровалюту не зависимо от угроз Трампа,
да и Европа не планирует отказываться от евро в пользу доллара США
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Aldruino
Aldruino
31 січня 2025, 12:09
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Якщо санкції не призводять до краху економіки воюючої країни, то незрозуміло, чому мита мали б суттєво вплинути на невоюючі держави. Від них буде сильніший ефект?

Швидше за все, це просто призведе до зростання цін і ще більшого віддалення від країн БРІКС. Тоді вже не залишиться жодних дієвих засобів впливу, окрім війни або переговорів за круглим столом.
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