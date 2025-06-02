Один із найбільших банків Таїланду посилив правила відкриття рахунків для іноземців

Один із найбільших банків Таїланду Bangkok Bank запровадив нові обмеження на відкриття рахунків для іноземних громадян. Як повідомляє Bangkok Post, нововведення стосуються туристів та експатів, які не мають довгострокових віз.

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Що відомо

У банку заявили, що заходи спрямовані на підвищення кібербезпеки та боротьбу із фінансовим шахрайством. Крім посилення умов відкриття нових рахунків, також ускладнилося оформлення кредитних карток та підключення мобільного банкінгу.

Зараз для відкриття депозитного рахунку потрібно відповідати одній із трьох вимог: мати довгострокову візу, одружуватися з громадянином Таїланду або володіти нерухомістю на території країни.

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За інформацією Bangkok Community Help Foundation, останніми тижнями почастішали випадки блокування рахунків і карток, у тому числі у громадян росії, які не пройшли нову перевірку відповідності.

У Bangkok Bank при цьому наголошують, що блокування не завжди означає закриття рахунку — часто клієнтів викликають у відділення для особистої ідентифікації.