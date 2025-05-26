Найбільший банк у Таїланді блокує картки росіян

Тисячі росіян зіткнулися з блокуванням банківських карток найбільшого банку Таїланду, Bangkok Bank, і масово звертаються до його відділень для з’ясування причин. Про це пише The Moscow Times.

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Умови для клієнтів із рф

Постраждалі повідомляють, що банк дозволяє зняти готівку, але припиняє обслуговування рахунків. Продовжувати користуватися картками можуть лише ті росіяни, які мають довгострокову візу, перебувають у шлюбі з громадянами Таїланду або є власниками місцевої нерухомості.

Масштаб проблеми

За даними посольства, у Таїланді постійно проживає від 40 до 50 тисяч росіян. Bangkok Bank, найбільший комерційний банк країни та один із лідерів у Південно-Східній Азії, обслуговує понад 17 мільйонів клієнтів і має широку мережу відділень у світі. Досі це був єдиний банк у Таїланді, який відкривав рахунки туристам.

Причини обмежень

Офіційних коментарів від банку немає, але припускають, що блокування може бути пов’язане з нещодавнім розкриттям схеми відмивання коштів.