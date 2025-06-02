ДПС завершила травень з перевиконанням плану надходжень — +5,2 млрд грн до загального фонду держбюджету. За 5 місяців понад план надійшло 51,6 млрд грн (+11,0 % до плану). Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
2 червня 2025, 8:52
Податкова перевиконала план надходжень за 5 місяців — на понад 51,6 млрд гривень
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Загалом у травні 2025 року до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 121,9 млрд грн (+21,9 % до травня 2024 року).
Основні показники за травень
- ПДФО — 30,3 млрд грн (+10,7 % до плану);
- податок на прибуток підприємств — 45,4 млрд грн (+5,2 % до плану);
- акциз з вироблених та ввезених товарів — 15,3 млрд грн (+3,3 % до плану).
Скільки відшкодовано ПДВ
- 15,5 млрд грн — відшкодовано у травні;
- 70,9 млрд грн — відшкодовано за 5 місяців 2025 року;
- +23,8 % (13,6 млрд грн) — до факту січня — травня 2024 року.
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Надходження січня-травня 2025 року
- 520,3 млрд грн — надходження до загального фонду держбюджету
- + 18,1 % (79,8 млрд грн) — до факту надходжень за січень — травень 2024 року.
Джерело: Мінфін
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