Податкова перевиконала план надходжень за 5 місяців — на понад 51,6 млрд гривень

ДПС завершила травень з перевиконанням плану надходжень — +5,2 млрд грн до загального фонду держбюджету. За 5 місяців понад план надійшло 51,6 млрд грн (+11,0 % до плану). Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загалом у травні 2025 року до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 121,9 млрд грн (+21,9 % до травня 2024 року).

Основні показники за травень

ПДФО — 30,3 млрд грн (+10,7 % до плану);

податок на прибуток підприємств — 45,4 млрд грн (+5,2 % до плану);

акциз з вироблених та ввезених товарів — 15,3 млрд грн (+3,3 % до плану).

Скільки відшкодовано ПДВ

15,5 млрд грн — відшкодовано у травні;

70,9 млрд грн — відшкодовано за 5 місяців 2025 року;

+23,8 % (13,6 млрд грн) — до факту січня — травня 2024 року.

Читайте також: Податкова відшкодувала платникам 55,5 млрд грн ПДВ

Надходження січня-травня 2025 року