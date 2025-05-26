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26 травня 2025, 16:16

Податкова відшкодувала платникам 55,5 млрд грн ПДВ

Станом на 1 травня 2025 року платникам вже відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ. Це те, що вже фактично перераховано. Це на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року та більше за такий показник у 2023 році на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн). Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

Станом на 1 травня 2025 року платникам вже відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ.
Фото: depositphotos

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Деталі

«Щодо залишку. Одразу пораджу: припиняйте істерики та страшилки про „невпинне зростання“. Не лякайте країну та всіх, хто подав заявки на відшкодування ПДВ. Залишок ПДВ, який перебував у роботі станом на 1 травня, — 30,4 млрд гривень», — наголосив Кравченко.

За його словами:

  • 4,4 млрд грн — суми ПДВ, за якими з 24 по 30 квітня були завершені перевірки, а заявки знаходились на виконанні в Казначействі. Після узгодження сум ці кошти протягом 5 днів були відшкодовані платникам;
  • 14,5 млрд грн — суми ПДВ, за якими тривають камеральні перевірки;
  • 3,6 млрд грн — суми ПДВ, за якими тривають документальні перевірки;
  • 7,7 млрд грн — суми ПДВ, за якими триває узгодження результатів перевірок за наслідками адміністративного або судового оскарження.

«26 млрд грн — це не про заборгованість, а звичайний робочий процес, у межах якого чітко прописано, що і коли має бути зроблено (дивно, що панікери про це не знали чи свідомо забули). До речі, цього року заявлена до відшкодування сума ПДВ виросла до 63,5 млрд грн. Торік ця сума була на 16 млрд грн менша. У 2023 році сума заявки була менша на 27,5 млрд грн (36,1 млрд грн)», — розповів Голова ДПС.

Він також відзначив, що виросла, логічно, і кількість заявок: 13 003 проти 12 246 минулого року. Більше заяв — більше операцій. У 2023 році кількість заяв — 10 207 штук.

Тому 26 млрд гривень — це сума, за якою тривають камеральні, документальні перевірки або узгодження результатів таких перевірок. Автоматичного відшкодування по ній бути не може, бо вона може бути зменшена після перевірок чи судового оскарження.

Тож така сума не є заборгованістю з відшкодування ПДВ!

У травні платники самі подали уточнені декларації на зменшення суми на 0,4 млрд грн. Тому залишок, який був на початок травня, вже зменшився.

«Податкова працює, у робочому процесі щодня змінюються суми, дані, рішення. Незмінними залишаються лише істерики окремих осіб — вони стабільні, як ніколи. Тож, драма „Неповернення ПДВ“ — відміняється», — акцентував Кравченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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