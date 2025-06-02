На 4,4% більше ніж в березні: експорт ІТ-послуг продовжує зростати

У квітні цьогоріч обсяг IT-експорту збільшився на 4,4% і становив $569 мільйонів. Українській економіці це принесло на $24 мільйони більше у порівнянні з березнем. Про це повідомляє Львівський ІТ Кластер.

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Зростання експорту

У квітні 2024 року обсяг експорту комп’ютерних послуг становив $545 мільйонів — такі ж показники були у березні цьогоріч. Тож, у порівнянні з квітнем минулого року, експорт у квітні 2025 року аналогічно зріс на 4,4% або ж $24 мільйони.

Загалом за 4 місяці поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $2,14 мільярди. Це на 0,1% більше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $3 мільйони.

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«Попри часи нестабільності, вже третій місяць поспіль загальна динаміка покращується. Від початку року ми спостерігаємо щомісячне зростання обсягів експорту комп’ютерних послуг. Якщо така тенденція збережеться, ми обережно очікуємо, що до кінця року експорт ІТ-послуг залишатиметься стабільним і навіть зможе повторити результат 2024 року. На початку цього року ми прогнозували падіння: від 1,5% за позитивного сценарію до 3,5% — за негативного. Однак якщо в галузі не буде серйозних потрясінь, а нинішня динаміка зберігатиметься, ці показники становитимуть лише від 0,5% до 1%», — зауважив Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у квітні 2025 року склала $1,32 мільярда, що на $40 мільйонів або ж 3,1% більше порівняно з березнем.

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