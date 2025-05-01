На 1,3% менше ніж минулоріч: Як змінився обсяг IT-експорту у першому кварталі

У березні цьогоріч обсяг IT-експорту збільшився на 1,9% у порівнянні з лютим і становив $545 мільйонів. Українській економіці це принесло на $10 мільйонів більше. Про це повідомляє Львівський ІТ Кластер з посиланням на дані НБУ .

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Водночас, ці показники на 3,5% або ж $20 мільйонів менші порівняно з березнем 2024 року.

Перший квартал 2025 року приніс українській економіці $1,57 мільярда. Це на 1,3% менше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті становить $21 мільйон. Також його показники на 5,9% або ж $99 мільйонів менші ніж у 4 кварталі минулого року.

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Частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту всіх послуг України у березні 2025 року склала 42,6%. Це на 0,2% менше порівняно з лютим. Також це на 3,6% більше ніж за аналогічний період у минулому році. У березні 2024 року частка комп’ютерних послуг складала 39% від експорту усіх послуг.

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Загальна експортна виручка усіх послуг України у березні цьогоріч склала $1,28 мільярда, що на $28 мільйонів або ж 2,2% більше порівняно з лютим.