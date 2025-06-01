S&P 500 показав найкращий травень з 1990 року — індекс зріс на 7%

Попри високу волатильність на ринку через торгові війни, американський фондовий ринок завершив травень на оптимістичній ноті. Індекс S&P 500 піднявся на 7%, що стало найкращим травневим результатом за останні 34 роки.

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Така динаміка стала приємною несподіванкою для інвесторів і свідчить про впевненість ринку попри геополітичні ризики й невизначеність щодо монетарної політики США.

Серед основних драйверів зростання аналітики називають:

сильні фінансові звіти найбільших компаній, особливо у сфері технологій,

поступове зниження побоювань щодо інфляції,

очікування на можливе зниження облікової ставки ФРС вже у другій половині року.

Проте експерти радять не втрачати обережності. Літній період історично є менш активним для ринку, і не виключено, що після такого стрімкого злету індексу на нас чекає технічна корекція або хоча б уповільнення темпів зростання.