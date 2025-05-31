Заява Трампа про порушення Китаєм угоди обвалила фондовий ринок США

У п’ятницю фондові індекси США зазнали падіння після заяви Дональда Трампа, який звинуватив Китай у невиконанні домовленостей щодо зниження мит на стратегічну сировину. Про це пише Reuters.

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Реакція ринку

Заява Трампа перекреслила надії на стабілізацію торговельних відносин між США та Китаєм, що негативно вплинуло на ринок, попри позитивні дані про споживчі витрати в США. Індекс Nasdaq знизився на 0,36%, S&P 500 — на 0,15%, тоді як Dow Jones ледве втримався в плюсі, додавши 0,01%.

Падіння акцій

Акції більшості технологічних гігантів пішли вниз: зокрема, Nvidia втратила 2,5% після зростання напередодні. Сім з одинадцяти підсекторів S&P 500 завершили день у мінусі.

Контекст

Раніше Трамп різко звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне зниження мит, що посилило напругу між двома найбільшими економіками світу.

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